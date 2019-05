A Montescaglioso, si parla a scuola di Giovanni Falcone

Giovedì 23 maggio, alle ore 10, presso il Cineteatro Andrisani di Montescaglioso, in ricordo della strage di Capaci, Salvatore Renna, autore del libro “Un giudice ragazzino”, dialogherà con i ragazzi dell’Associazione“#GiovaniperlalegalitàPaoloGallipoli, con gli alunni delle classi della secondaria di primo grado dell’I.C. “Palazzo-Salinari, dell’I.C. “Mascolo” di Irsina e dell’I.C. “Pascoli” di Matera.

Lo fa sapere in una nota la dirigente scolastica, Antonia Salerno.

Il romanzo, illustrato, è un omaggio al Giudice Rosario Livatino, in cui tematiche attuali quali Giustizia, Mafia, Bullismo e Verità si intrecciano intorno al protagonista, il piccolo Rosario, che di tali temi non ne conosce nemmeno il significato.

A seguire, un dibattito dedicato all’impegno civile e sociale ed alla cittadinanza attiva, incentrato sulle testimonianze rese dagli ospiti -rappresentanti della società civile locale e nazionale -che si sono distinti per il loro impegno in tema di legalità e cittadinanza attiva: il presidente dell’Associazione Fai Antiracket “Falcone Borsellino” di Montescaglioso, Ambrogio Lippolis, il presidente onorario della Fai- Federazione Antiracket, Tano Grasso, il Commissario del Coordinamento regionale delle Associazioni Antiracket ed Antiusura, Luigi Gay ed il giornalista Cosimo Forina.

L’evento, finalizzato al recupero della memoria come occasione di crescita civica, è stato promosso in collaborazione con l’Associazione FAI Antiracket “Falcone-Borsellino” di Montescaglioso, da sempre parte attiva nei percorsi di cittadinanza e legalità e nell’offerta formativa della nostra comunità scolastica.

