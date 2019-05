La Libreria Di Giulio promuove un incontro con lo scrittore Feruglio Nicola

Martedì 28 maggio 2019 alle ore 18:30 presso la Libreria Di Giulio – Via Dante n. 61 – Matera.

L’autore presenterà il suo saggio filosofico “Cosmoempatia” – BookSprint Edizioni

Interverranno:

Giuseppe D’agostino (curatore della prefazione)

Piera Salvatori (responsabile Ufficio Stampa)

Nicola Feruglio (autore del saggio)

L’ingresso è libero

…dalla simpatia platonica all’entanglement quantistico, dalla cosmovisione mapuche al terzo fattore della gnoseologia.

Il libro

“Cosmoempatia” è la percezione-visione del mondo nella quale l’empatia risolve ogni separatività fenomenica e ogni dualismo mentale; punto di convergenza tra le conoscenze contro-intuitive della fisica quantistica, l’etica neoplatonica e l’energetismo gnoseologico. Il trattato Cosmoempatia espone attraverso una varietà di generi letterari (l’analisi gnoseologica, l’articolo antropologico, l’intervista, l’anamnesi e la poesia) quell’ontologia delle relazioni, secondo la quale nessun ente corporeo e spirituale può essere concepito e studiato isolandolo da quel “Tutto”, in cui si manifesta. Ogni essere percipiente, per vocazione, non solo tende all’unità primordiale (l’Uno filosofico, il Tao, il Logos, Atman, Tonatiuh), ma è ontologicamente tale Unità, oltre al dualismo mentale e all’ambiziosa affermazione dell’io. L’empatia per l’alterità, sia essa umana, animale, vegetale o cosmica, come innata artefice di quell’intreccio mistico indissolubile (entanglement) e di quella condizione simpatetica (sympatheia) che è il fine ultimo della nostra presenza qui ed ora. Il trattato Cosmoempatia ci propone una particolare sfida esistenziale, quella di oltrepassare la soglia dell’identificazione nel proprio io, nel proprio corpo e nella propria storia biografica, immedesimandosi coscientemente nel Grande Essere (Ohr Ein Sof).

L’autore

Nicola Feruglio, nato a Como nel 1972 e residente a Roma, dall’anno 1997 è ricercatore gnostico, si occupa di corsi, seminari e attività culturali, indirizzate a mettere in luce le analogie tra il neoplatonismo, le correnti gnostiche e la fisica quantistica. Fondatore e presidente dal 2008 dell’associazione Antropologia Terzo Millennio (A.T.M.). Le sue attività culturali si concentrano anzitutto tra Roma, Madrid e Buenos Aires. É autore di una serie di saggi didascalici, realizzati per conto dell’associazione A.T.M., tra i quali “Arte ed esoterismo” (2009) ed “Empatia il presidio gnostico” (2011). Nel 2015 pubblica il saggio filosofico “L’energetismo segreto della vita”, edito in Italia dalla BookSprint Edizioni, e nel 2016 in Argentina, dalla rivista di relazioni internazionali Reconciliando Mundos. Nel 2017, sempre per la BookSprint, pubblica il racconto “Un senatore in entanglement” per il quale riceve una menzione d’onore al XII Premio Letterario Internazionale “Voci Città di Abano Terme 2017”. Nello stesso anno pubblica anche il saggio filosofico “Cosmoempatia”.