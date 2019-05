JxA – So Sexy You Are (feat. Chris Heaven)

JxA Dj all’anagrafe Gianfranco Avallone, nasce il 25 giugno 1973 ad Asti, musicista, compositore e disc jockey italiano, dopo diverse esperienze in vari gruppi musicali e band come chitarrista di musica rock punck grunge e metal col passare del tempo e con le nuove tecnologie digitali si appassiona all’elettronica apprezzando tastiere sequencer e le console intraprendendo la strada da solista come disc jockey e compositore, crea il progetto JxA sfruttando anche la sua esperienza nel mondo della comunicazione del web e dell’immagine. Le sue selezioni musicali preferite sono Dance, House, Electro House, Trance, Dubstep, le sue produzioni prendono vita ispirandosi alle sonorità e tecniche di grandi artisti come Hardwell, Tiesto, Armin Van Bureen, Scrillex, Calvin Harris.

So sexy you are è nata per caso dalla collaborazione tra JxA e Chris Heaven, cantante che ama particolarmente la musica degli anni ’80 e brani come I want your sex o Outside di George Michael che è sicuramente il cantante che ha influenzato buona parte della sua carriera musicale e che ad oggi continua ad influenzarlo vocalmente e compositivamente. L’idea della musica composta da JxA nasce nelle serate trascorse nei locali milanesi in particolare il Just Cavalli sia per il sound che per i suoni mantenendo sempre e comunque il suo stile ma diminuendo i bpm a 120.

So sexy you are parla di un amore passionale, di un uomo che non può fare a meno della sua donna e che la vede come la più sexy e desiderabile al mondo, un raggio di luce nella sua vita…”Una porta sotto la pioggia”, un’immagine che evoca un “Riparo” in qualche modo dalle intemperie di una vita dura.