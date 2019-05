Anche in Basilicata lo sciopero dei metalmeccanici

Anche in Basilicata i sindacati metalmeccanici Fim Fiom Uilm si preparano allo sciopero generale del 14 giugno e alle tre manifestazioni che si terranno nello stesso giorno a Milano, Firenze e Napoli. Lunedì prossimo, 20 maggio, a partire dalle 8:30, al GoDesk, in Via della Tecnica 18, a Potenza, si terrà l’attivo regionale dei delegati delle tre sigle sindacali per un’esame della piattaforma di rivendicazioni e mettere a punto la macchina organizzativa in vista della manifestazione interregionale di Napoli. Fim Fiom Uilm chiedono “un cambio di rotta sia da parte del governo che da parte delle imprese” su industria, salari, diritti, innovazione, equità fiscale, giustizia sociale, salute e sicurezza. Per le segreterie regionali di Fim, Fiom e Uilm “è necessaria la massima partecipazione perché questo sciopero sarà sicuramente un momento fondamentale per poter affermare la centralità del lavoro e di una vera politica industriale, necessaria per affrontare in maniera strutturale la vera piaga del nostro paese, ovvero la mancanza di lavoro”.

