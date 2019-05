RENATO ZERO – ” MAI PIU’ DA SOLI ” DA OGGI VENERDI’ 17 MAGGIO SU RADIO LASER

“Fidatevi di uno che di solitudine se ne intende . Va frequentata e compresa, ma mai , dico mai, troppo

assecondata . Questo è un tempo assai congeniale per chi vuole essere solo. Ma, peccato che non ci

riconosciamo più. Che non ci fidiamo più l’uno dell’altro. Che per colpa di un orgoglio cieco e masochista cisi ritrova a parlare con un cellulare che non ha volto né consistenza.

Che ci si cerca sui social senza potersiannusare, accarezzare o scegliersi.

La mia solitudine, oggi stanca dei miei tradimenti e rifiuti, si è fatta un lifting ed indossa delle protesi, credendo così di non essere riconoscibile. Voi non vi fidate: abbracciatevi e guardate avanti!

Mai più da soli!”

Renato zero