Polo museale Puglia: Tutto pronto per la festa dei Musei

In Italia la Festa dei Musei, promossa dalla Direzione Generale Musei del MiBAC, diventa la cornice all’interno della quale si sviluppa il tema della Giornata Internazionale Musei che quest’anno vede i “Musei come hub culturali: il futuro della tradizione”. Argomento centrale è raccontare come il museo avvicina l’uomo contemporaneo al sapere/bene della tradizione. L’apertura straordinaria serale di sabato 18 maggio rientra nella Festa dei Musei e coincide con la Notte Europea dei Musei 2019. Accogliendo il pubblico di notte il museo fornisce ai visitatori una nuova prospettiva applicando un approccio più creativo e sensoriale.

PROGRAMMA

Sabato 18 maggio

Ore 18.00 Nova Apulia, in collaborazione con Il Teatro del Viaggio, celebra la figura del grande imperatore svevo con una visita guidata teatralizzata itinerante per attore solo a Castel del Monte, uno dei luoghi più rappresentativi del sovrano in Puglia.

Federico II nel racconto ripercorre la storia di un re e di un uomo, dei fasti e delle debolezze di una delle figure più controverse del medioevo e del suo legame profondo con la terra di Puglia.

L’ingresso al sito è gratuito mentre la visita guidata è a pagamento e prevede una prenotazione obbligatoria ai seguenti contatti:

Bookshop Nova Apulia- tel 388.3036000; mail: casteldelmonte@novaapulia.it

Dalle ore 20.00 alle ore 23.00 (ultimo ingresso alle 22.30) In occasione della Notte Europea dei Musei 2019 il sito resterà straordinariamente aperto al pubblico durante l’orario serale al costo simbolico di 1 euro.

Domenica 19 maggio

Dalle ore 17.00 alle ore 19.00 Il Castello, in collaborazione con il Parco dell’Alta Murgia e con il Museo Archeologico Nazionale di Altamura, organizza, la premiazione del Contest fotografico “OBIETTIVO MUSEO”, svoltosi durante il mese di marzo.

Le foto realizzate in occasione del concorso, aventi come oggetto il monumento in relazione all’architettura e/o al paesaggio, verranno presentate dagli autori, che approfondiranno gli aspetti relativi alle tecniche utilizzate.

Al termine della presentazione sulla pagina Facebook e sul profilo Istragram del Castello saranno pubblicate le foto con il maggior numero di likes ricevuti, mentre le prime otto saranno stampate ed esposte al pubblico all’interno del monumento.

L’attività è promossa dai Servizi Educativi di Castel del Monte, con il supporto del personale Ales.

Ricordiamo infine che, nelle giornate del 18 e del 19 maggio l’ingresso ai siti del Polo Museale della Puglia è gratuito durante l’orario ordinario di apertura, mentre per la Notte Europea dei Musei (18 maggio) è previsto un biglietto d’ingresso di 1 euro (eccetto gratuità previste per legge).