J-AX BRUCIA LE TAPPE E ANTICIPA L’ESTATE DA OGGI NOVITA’ SU RADIO LASER “OSTIA LIDO”

J-AX BRUCIA LE TAPPE E ANTICIPA L’ESTATE

CON LA SUPER HIT

“OSTIA LIDO”

IL NUOVO SINGOLO

DA VENERDI’ 17 MAGGIO IN RADIO

E SU TUTTE LE PIATTAFORME DIGITALI

PRODOTTO DA TAKAGI E KETRA

Tutti vanno in vacanza, tutti gia’ pensano al mare, c’e’ chi sogna mete esotiche e chi pensa a itinerari culturali e chi come me sceglie Ostia Lido .

Un pezzo – aggiunge Ax – piu’ commerciale, speculare al precedente brano. Mi piace sempre cimentarmi in generi diversi perche’ per me la musica e’ un melting pot di sonorita’, ritmi e storie differenti da raccontare”.

J-AX

Venerdi’ 17 porta bene e il poeta e cantautore del Rap J-Ax decide di sorprendere tutti: a soli 4 giorni dall’apripista “ Timberland Pro ”, regala a tutti un brano dal sapore e dal ritmo caraibico e reggaeggiante e dal testo che fotografa la reale spensieratezza, allegria e ironia dell’estate.

Producono il singolo gli hit makers Takagi & Ketra ( Alessandro Merli e Fabio Clemente ).

Un inno alle vacanze, quelle al mare, dedicato a tutti quelli che riescono ad assaporare appieno il valore delle piccole cose e l’importanza di trascorrere il tempo libero con gli amici –cosa importa se sognavi Portorico ma se restiamo insieme sembra un paradiso anche Ostia Lido– divertendosi senza dover obbligatoriamente mostrarsi –forse non saremo vip ma va bene cosi, finché ho la birra ghiacciata e due fiori dentro la borsa… e… godersi il meritato relax (dopo la routine lavorativa)- brucia il sole in ufficio che voglia che hai di scappare, uscire dall’acqua coperti di sale, mare blu profondo, sulla pelle il vento, intorno solo gente che balla, che balla, che balla– in un’ondata di divertenti cliché dell’ italiano in ferie –tra i maschi lo sport più diffuso sulla spiaggia è ancora trattenere il fiato, tenere dentro la pancia. Lui si porta i libri di Kafka ma poi studia solo ogni culo che passa.

Grande attesa per il 9 giugno : data di esordio del nuovo ciclo di live “J-Ax + Articolo 31” che si inaugura a Treviso al Core Festival e toccherà i 10 festival musicali piu’ importanti d’Italia.