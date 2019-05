IZI Il nuovo album ‘Aletheia’  esordisce al primo posto della classifica Fimi/Gfk

“Dammi Un Motivo” il singolo disponibile in rotazione radiofonica



IZI esordisce al primo posto della classifica ufficiale FIMI/Gfk con il suo album “Aletheia”, pubblicato venerdì 10 maggio per ISLAND RECORDS/Universal Music.

“Aletheia” domina la classifica totalizzando oltre 16 milioni di streams in una sola settimana, confermando il ritorno di Izi tra i più attesi nel panorama musicale italiano.

Tutte le 16 tracce dell’album sono entrate nella Top 100 della classifica singoli Fimi.

Il singolo “48H”debutta al secondo posto.

