Il Sindaco di Policoro, Dott. Enrico Mascia e dell’Amministrazione Comunale alle dichiarazioni del neo-assessore Leone.

In riferimento alle dichiarazioni rilasciate ad AGR Basilicata, siamo lieti dell’interessamento del neo-assessore Leone alla vicenda della rete fognaria della zona artigianale di Policoro, la notizia però non ci sorprende affatto. Sarebbe bello risolvere annosi problemi con la velocità che la nota lascia immaginare, ma, nella realtà, questa soluzione si concretizzerà a conclusione di un percorso già in essere da qualche anno, dopo la necessaria verifica dello stato manutentivo e tenuta della rete esistente che partirà nei prossimi giorni. Siamo quindi arrivati alla fase intermedia di un iter chiaritoci da funzionari e dirigenti di Acquedotto Lucano durante i numerosi incontri tenutisi per sollecitare la risoluzione del problema, non ultimo quello aperto alla partecipazione di artigiani e Associazioni di categoria presso la Sala Consiliare nei primi mesi del 2018. Si tratta di processi lunghi e assolutamente necessari per dare dignità, completa funzionalità e decoro a questo polo produttivo essenziale per la nostra Città. Polo per il quale, appena insediati, abbiamo iniziato a lavorare con la sistemazione di rete viaria e marciapiedi, conclusasi già un anno fa, e stiamo oggi predisponendo un progetto di efficientamento energetico che riguarderà la rivisitazione della pubblica illuminazione esistente e la sua integrazione mediante installazione di piccoli impianti di generazione.

Tanto per dovuta informazione e condivisione delle azioni poste in essere, auspicando sempre che la reale collaborazione tra Enti si traduca in una proficua e sinergica azione.