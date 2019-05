Buoni servizio disabilità grave: “Rivedere la modalità di presentazione delle istanze”

In una lettera inviata al neo assessore regionale alla salute e alle politiche sociali, Rocco Luigi Leone, il segretario generale aggiunto della #Cisl Basilicata, Gennarino Macchia, interviene sul tema dei buoni servizio per il sostegno alla #disabilità grave per denunciare che, a poco più di due settimane dalla scadenza del bando, sul sito della Regione risultano protocollate solo quattro domande. Per il sindacalista il basso numero delle istanze presentate finora si spiegherebbe con la scelta della Regione di prevedere come unica modalità di presentazione delle istanze il canale telematico.

