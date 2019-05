Sono stati acquisiti dagli uffici del ministro per il Sud i pareri di Mef e Mit sul Piano di sviluppo strategico della Zes Jonica interregionale. A seguito di ciò è stato predisposto dal ministro Barbara lezzi lo schema di decreto del presidente del Consiglio dei Ministri per l’istituzione della Zes stessa. Tale schema è ora all’esame degli uffici della Presidenza del Consiglio per il completamento dell’iter di registrazione.

