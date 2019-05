Ruvo di Puglia : I Carabinieri arrestano una 35enne 

Ieri mattina i Carabinieri della Stazione di Ruvo hanno intrapreso un servizio finalizzato alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. In particolare, mentre si trovavano nelle vicinanze della sede distaccata del “Liceo Scientifico Tedone”, ove attualmente sono presenti anche alcune aule della scuola elementare “Bartolo” di Terlizzi (BA) e pattugliavano l’area, l’equipaggio notava che, dal balcone di un’abitazione ubicata nei pressi del plesso, una donna lasciava cadere qualcosa di piccole dimensioni che veniva raccolta immediatamente da un uomo. Intuito quanto stava accadendo, i militari bloccavano l’uomo che veniva identificato in un bracciante agricolo ruvese 54enne, al quale veniva sequestrato quanto appena ricevuto dalla donna, ovvero un involucro contenente 43 grammi di sostanza stupefacente del tipo eroina. Gli stessi militari facevano, quindi, accesso all’abitazione della donna, identificandola in I.M. di anni 35 del posto, per effettuare una perquisizione domiciliare, nel corso della quale veniva constatata anche la presenza del marito 41enne e venivano rinvenuti gr. 1 di marjuana e gr. 1 di hashish. Accertato il reato di spaccio, per la donna scattava così l’arresto e, su disposizione della competente A.G., veniva sottoposta ai domiciliari in attesa di giudizio, mentre il marito, presente ai fatti, veniva denunciato a piede libero per concorso nel medesimo reato. Il 54enne acquirente, invece, oltre ad essere segnalato per uso di sostanze stupefacenti alla locale Prefettura, essendosi presentato sul luogo della cessione a bordo di un’autovettura rubata qualche mese prima in Bisceglie (BT), veniva denunciato alla competente A.G. per il reato di ricettazione.

