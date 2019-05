Raduno Bersaglieri: Navette gratuite

Circa 25mila bersaglieri percorreranno, di corsa e al suono delle fanfare, Via Nazionale, Via Annunziatella e Via XX Settembre, per raggiungere Piazza Vittorio Veneto. Anche Via Lucana sarà chiusa al traffico per permettere il deflusso in totale sicurezza delle persone che si raduneranno in piazza e nelle zone limitrofe. “Per questo motivo – fa sapere il Comune di Matera in una nota – tutta la dorsale che va da Via Nazionale a Via Lucana sarà interdetta al transito e alla sosta dei veicoli. Analogo provvedimento sarà preso per il luogo di assembramento che è stato individuato in Via Don Sturzo. Piazza Vittorio Veneto, in cui saranno allestiti una tribuna per mille ospiti, predisposti spazi per lo schieramento delle forze e per il pubblico, sarà chiusa agli ingressi al raggiungimento delle 5mila presenze, con modalità simili a quelle utilizzate in occasione del Capodanno Rai”. Il Comune di Matera “ grazie alla disponibilità e alla collaborazione della società Miccolis, ha predisposto l’istituzione di navette di collegamento gratuite dal parcheggio Fal di Serra Rifusa, da quello della stazione ferroviaria di La Martella e dall’area di sosta temporanea del Paip 2. I bus condurranno i fruitori dei parcheggi fino al Piazzale Aldo Moro. Il servizio sarà garantito ogni mezz’ora fino alle ore 14. La frequenza di passaggio dei pullman tornerà ad essere di un’ora dopo le 14 per le linee di raccordo con l’area di sosta di La Martella e del Paip 2. Sarà invece interrotto il collegamento delle navette con il parcheggio Fal di Serra Rifusa”. Per permettere ai cittadini “di assistere alla manifestazione senza dover utilizzare il proprio mezzo di trasporto, la Miccolis, su richiesta del Comune, ha istituito inoltre due “Circolari” (Nord e Sud) che trasporteranno, sempre gratuitamente, i cittadini fino a Piazzale Aldo Moro”. “Stiamo facendo il possibile – spiega l’assessore alla mobilità, Angelo Montemurro -per garantire servizi di trasporto pubblico efficienti, alternativi all’uso dell’automobile privata. I turisti provenienti dalle Statali saranno invitati a usufruire dei parcheggi che si trovano nelle vicinanze degli ingressi alla città, mentre i residenti dei quartieri periferici potranno utilizzare le Circolari istituite dalla Miccolis. L’invito valido per tutti è ad evitare di prendere l’auto per evitare disagi”.

