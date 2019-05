Nubifragi: Riunione della Coldiretti

Nonostante il maltempo continui a bersagliare il Metapontino, decine di trattori e centinaia di agricoltori stanno raggiungendo l’uscita Pantanello di Metaponto (Matera), lungo la strada statale jonica, per prender parte ad una assemblea popolare permanente convocata in mattinata da Coldiretti Basilicata all’indomani degli eccezionali eventi meteorici che, lo scorso 12 maggio, hanno purtroppo provocato milioni di euro di danni alle coltivazioni agricole nelle campagne di tutto l’arco jonico lucano in una stagione particolarmente delicata per tutte le colture del territorio. “A tutela di un territorio ad alto indice produttivo e occupazionale – fa sapere in una nota la Coldiretti Basilicata – la politica deve farsi carico del sostegno all’attività agricola che in meno di otto anni ha subito quattro calamità, quella del 2011, del 2013, del 2017 ed ultima in ordine di tempo quella di qualche giorno fa. Si tratta di una catastrofe produttiva, economica e sociale – conclude la confederazione agricola lucana – a cui la politica deve dare risposte altrettanto eccezionali e immediate” .

Correlati