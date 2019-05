Eolico: Assrssore Rosa incontra associazioni

Questa mattina, l’assessore regionale all’Ambiente ed Energia, Gianni Rosa, ha incontrato a Potenza i rappresentanti delle associazioni ambientaliste, che manifestavano contro il raddoppio degli impianti eolici. L’esponente della giunta regionale, dopo aver ascoltato le ragioni delle associazioni ha rassicurato i cittadini sulle ferme intenzioni dell’esecutivo lucano di fermare l’eolico selvaggio. “La competenza – ha detto Rosa – è nazionale, ma faremo tutto quello che è nei poteri della Regione per fermare questa situazione, dando impulso all’approvazione del Piano paesaggistico regionale, previsto dalla legge regionale n. 23 del 1999, norma vecchia di 20 anni. Questo è il solo strumento in nostro possesso per tutelare il territorio e l’ambiente in modo definitivo. Ho già verificato presso gli uffici lo stato dell’arte. La tutela del paesaggio e dei cittadini – ha concluso l’assessore – è priorità di questa giunta”.

Correlati