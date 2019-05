Educazione alimentare: “Magazzini aperti”, Asso Fruit Italia apre le porte agli studenti

“Con il progetto Magazzini aperti, Asso Fruit Italia (AFI) intende consolidare il suo impegno verso gli studenti sul delicato versante dell’educazione alimentare e rafforzare il valore identitario di frutta e ortaggi, prodotti genuini della nostra terra”, così il direttore generale AFI, Andrea Badursi.

Che ha aggiunto: “Il prossimo 17 Maggio, gli studenti dell’Istituto Comprensivo statale Torraca – scuola G. Marconi – Matera, faranno visita ai nostri magazzini e potranno scoprire direttamente come vengono lavorati frutta e ortaggi e avere così un’idea completa dell’intera filiera produttiva. Inoltre, con il contributo della nutrizionista, la dottoressa Antonella Florio, impareranno le regole fondamentali del nutrirsi in maniera sana e genuina, integrando la propria alimentazione con la frutta fresca e la verdura seguendo la stagionalità”

Infine, Andrea Badursi ha commentato: “Come ormai noto, l’iniziativa si pone fra le azioni già sviluppate dalla nostra Organizzazione di produttori, come il Fruit&Salad on the Beach che si svolge sulle spiagge nel periodo estivo, e il Fruit&Salad School Games che si è svolto questo inverno in diverse scuole della Basilicata, sia in provincia di Matera che in quella di Potenza. Un contributo fondamentale per realizzare il progetto di sensibilizzazione e valorizzazione delle produzioni è venuto dalla misura 3.2 del Psr 2014 – 2020”.