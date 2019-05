Anche a Pisticci la sfilata dei Bersaglieri

Una grande giornata di festa quella di sabato 18 maggio per la nostra città. Organizzato dalla Pro Loco cittadina del presidente Beniamino Laurenza, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Viviana Verri e l’APT Basilicata Turistica, una delle 70 fanfare presenti in questi giorni a Matera per il 67° Raduno Nazionale dei Barsaglieri d’Italia, sarà a Pisticci, per un evento straordinario, parecchio atteso e apprezzato dal pubblico di casa. Il programma in particolare, per Pisticci centro, prevede alle ore 17,30, la spettacolare sfilata per le principali vie cittadine ed a seguire la deposizione di una corona di alloro al Monumento ai Caduti da poco restaurato, nella omonima piazza. Alle 18,30 il concerto in piazza Umberto I° con brani bersagliereschi accompagnati da particolari coreografie. La fanfara in serata si sposterà a Marconia dove alle ore 20,30 sfilerà per il centro cittadino. I “Bersaglieri Peloritani”, questo il nome della fanfara ospite della nostra città, fa parte della sezione di Castroreale – Barcellona e nasce dalla idea di alcuni bersaglieri congedati e in onore del bersagliere siciliano barcellonese, il Maggiore Giuseppe La Rosa che, l’8 giugno 2013, eroicamente immola la sua vita per salvare quella dei compagni presenti con lui nell’ Afganistan a portare pace e aiuti a quella popolazione devastata dalla guerra. La fanfara conta 40 componenti con un vasto repertorio musicale. Capo del gruppo, è il bersagliere Domenico Mirabile. Per l’occasione il presidente della Pro Loco Laurenza ha invitato la cittadinanza ad esporre per sabato 18 bandiere tricolori e stendardi per omaggiare la venuta dei bersaglieri in città. MICHELE SELVAGGI

