A Pisticci la la prima edizione di “Attacchi d’Autore”

Sabato 18 e domenica 19, la prima edizione di “Attacchi d’Autore”, un simpatico e interessante evento culturale – sportivo, organizzato dall’associazione “ASD Briglie Sciolte” / SIAT e Biblioteche Comunali del Comune di Pisticci. La manifestazione , che si svolgerà nella zona limitrofa al campo sportivo di Marconia, con la presenza di cavalli e carrozze d’epoca, prenderà il via alle ore 8,00 di sabato con la registrazione dei partecipanti. A seguire la colazione a cura della associazione Briglie Sciolte. Alle 9,30 il benvenuto alle scuole cittadine con l’inizio dell’attività didattica in programma, con la presenza di medico veterinario e maniscalco. Alle ore 15 lo speciale event dimostrativo “ L’attacco sportivo “ con cavalli e carrozze e alle 20, il Galà serale con la premiazione da parte della giuria, dell’attacco più elegante e di quello più tradizionale. Domenica 19 maggio, giornata di chiusura, si inizia alle ore 8,00 con il raduno delle carrozze, la iscrizione dei partecipanti e la spettacolare trottata verso i Castelli di San Teodoro e San Basilio. Alle ore 10, il “battesimo della sella e della carrozza” per tutti i bambini presenti, alle 11,00 pausa pranzo, alle ore 15, manifestazione nel campo messo a disposizione dei cavalieri. In chiusura, la cerimonia di premiazione con i saluti e i ringraziamenti di rito da parte delle associazioni organizzative dell’evento. Alle ore 20, il saluto finale e l’arrivederci alla prossima edizione. MICHELE SELVAGGI

Correlati