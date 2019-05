Vietri di Potenza scelto come seggio exit poll per le Europee 2019

Il Comune di Vietri di Potenza è stato scelto come seggio per effettuare, per conto della emittente televisiva “La 7”, gli exit poll e le proiezioni elettorali, relativamente alle Elezioni Europee del prossimo 26 maggio. Lo ha reso noto all’Ente l’Istituto di Ricerche Swg, che sarà presente nei pressi del seggio elettorale di Vietri di Potenza con proprio personale per l’effettuazione del servizio.

Ai fini degli “exit poll”, i rilevatori rileveranno gli orientamenti di voto degli elettori vietresi all’uscita dei seggi, dalle ore 7:30 alle ore 22.30 del 26 maggio. In riferimento all’effettuazione delle “proiezioni elettorali”, a partire dalle operazioni di chiusura delle votazioni (ossia dalle ore 23 di domenica 26 maggio e sino al termine delle operazioni di spoglio), i rilevatori stazioneranno all’interno delle sezioni elettorali, in modo da rilevare, su apposite schede, anche mediante l’utilizzo di appositi strumenti informatici, le risultanze degli scrutini.

