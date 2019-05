Potenza: Droga, Tolleranza zero da parte dei Carabinieri.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza da diversi giorni stanno conducendo una serrata attività di prevenzione e di contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti, attuando su tutto il territorio di competenza mirati servizi di controllo del territorio.

I risultati ottenuti ne sono il segno tangibile, attraverso operazioni di servizio condotte, tra il 6 ed il 13 maggio, in:

Baragiano (PZ), dai militari della locale Stazione, i quali, nello svolgimento di un servizio perlustrativo, nell’eseguire una perquisizione a bordo di un’autovettura su cui viaggiavano, hanno trovato due 19enni di Potenza, un 20enne ed un 21enne, in possesso di 5 grammi di hashish;

Lavello (PZ), dai Carabinieri della locale Stazione che, nello svolgimento di un servizio perlustrativo, eseguendo alcune perquisizioni personali, hanno sorpreso un 28enne ed un 29enne, entrambi di Venosa, in possesso di una sigaretta artigianale tipo “spinello”, confezionata con tabacco ed hashish, e di 2 grammi di hashish;

Palazzo San Gervasio (PZ):

. dai militari della locale Stazione che, nell’effettuare una perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto e sequestrato due involucri in cellophane contenenti complessivamente 1 grammo circa di hashish ed 3 grammi circa di marijuana, occultati da un 34enne del luogo;

. dai Carabinieri della locale Stazione e della Stazione di Banzi (PZ), i quali, con l’ausilio dell’unita antidroga del Nucleo Cinofili Carabinieri di Tito (PZ), hanno deferito in stato di libertà all’A.G. un 22enne di nazionalità romena dimorante in quel comune, responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo che nella sua abitazione, all’esito di una perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti e sequestrati un vaso e due contenitori in plastica con all’interno n. 5 piantine di “cannabis indica” ed 1 grammi circa di marijuana.

Ripacandida (PZ), dai militari della locale Stazione, che, durante un posto di controllo, hanno perquisito un’autovettura ed i suoi due occupanti, entrambi di Melfi (PZ), sequestrando 2 grammi di marijuana occultati dal passeggero 22enne;

Sant’Arcangelo (PZ), dai militari della Compagnia di Senise (PZ), che nello svolgimento di un servizio esterno, nell’eseguire una perquisizione personale, hanno trovato due 18enni del luogo in possesso, uno, di una sigaretta artigianale tipo “spinello” confezionata con tabacco ed 1 grammo circa di hashish, e l’altro di 1 grammo circa di hashish occultato sulla sua persona.

All’esito delle attività, i Carabinieri hanno deferito in stato di libertà all’A.G. il 22enne domiciliato a Palazzo San Gervasio e segnalato alla Prefettura di Potenza le restanti 8 persone, in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti.