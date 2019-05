Matera2019 e Doppiozero, cinque saggi in ebook su scienza e arte

Nella creazione del programma culturale di Matera 2019 Capitale Europea della Cultura, ampia attenzione è stata data alla relazione tra l’Arte e la Scienza con l’individuazione di un tema specifico. Il tema Futuro Remoto rappresenta una riflessione sul rapporto millenario con lo spazio e le stelle; un rapporto che, ripercorrendo anche i passi di Pitagora, uno dei residenti più illustri della Basilicata, esplora l’antica bellezza universale della Scienza. Si mettono a confronto pratiche antichissime con modelli di vita fruibili, capaci di influenzare le idee di cultura e di sviluppo dei prossimi decenni provando a rispondere all’annosa domanda: C’è una schisi tra Arte e Scienza, una separazione e una distanza tra le due? Le dimensioni principali del fitto rapporto tra Arte e Scienza di cui ci occupiamo sono: l’Arte e la Scienza come prodotti dell’evoluzione biologica e culturale; l’Arte e la Scienza come fonte reciproca di ispirazione; l’Arte come canale significativo della comunicazione della Scienza.

La Fondazione Matera Basilicata 2019 e Doppiozero, la rivista culturale online diretta da Marco Belpoliti, hanno creato, a sostegno dei progetti del programma culturale di Matera 2019, una piccola collana di cinque e-book denominata Schisi, curata da Agostino Riitano, project manager supervisor della Fondazione.

Gli ebook contengono saggi di cinque autori che rivolgono la loro attenzione agli aspetti interdisciplinari e si segnalano per la capacità di coniugare il rigore delle loro argomentazioni e una particolare cura alla leggibilità dei testi.

Il primo volume è di Mario Porro e si intitola “Margini della scienza”. Il libro si può scaricare gratuitamente collegandosi a questo link: https://www.doppiozero.com/ libro/i-margini-della-scienza.

“La collana – spiega Riitano – nasce dalla convinzione che sia possibile tracciare una rotta tra le scienze umane e le cosiddette scienze esatte, quel passaggio a Nord-Ovest che, come ci ricorda il filosofo ed epistemologo Michel Serres, cercavano gli esploratori un secolo e mezzo fa tra i diversi continenti in luoghi estremi. La collaborazione con Doppiozero ci accompagnerà con una pubblicazione al mese fino a settembre, quando si presenteranno al pubblico due progetti del programma culturale nei quali arte e scienza si fondono in maniera emblematica, Onda e Quantum Danza, per i quali stiamo collaborando con le principali istituzioni scientifiche italiane ed europee come ASI/Centro di geodesia spaziale di Matera, Trieste 2020 Città Europea della Scienza e CNR.