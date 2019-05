Il Sindaco di Pisticci chiede un incontro all’Assessore Leone

“A seguito della nomina del Consigliere Regionale Rocco Luigi Leone ad Assessore alla Sanità nella nuova Giunta regionale, ho richiesto al neo Assessore un incontro insieme al Comitato difesa Ospedale di Tinchi, così da poter sottoporre alla sua attenzione alcune criticità che riguardano le prestazioni sanitarie erogate e discutere delle prospettive future della struttura ospedaliera pisticcese, oggetto di ingenti investimenti da parte della Regione Basilicata per i lavori di ristrutturazione, ormai giunti quasi al termine, ma per il quale non è ancora stato definito un programma concreto di sviluppo, in sua assenza del quale ci troveremmo di fronte all’ennesimo spreco di risorse pubbliche a discapito dei cittadini.” Lo scrive il sindaco di Pisticci, Viviana Verri

“Per questi motivi ci auguriamo che, compatibilmente ai suoi numerosi impegni, – continua -l’Assessore Leone, a cui facciamo gli auguri di un proficuo lavoro per la sanità lucana, accolga il nostro invito e, insieme all’Amministrazione Comunale e alla comunità pisticcese, si tracci il percorso di piena rifunzionalizzazione e valorizzazione dell’Ospedale di Tinchi che, voglio sottolinearlo, offre servizi sanitari di eccellenza per il Metapontino e la Collina Materana.”