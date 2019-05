Il Presidente del Consiglio Conte su Contratti istituzionali di sviluppo per il Sud

“Come promesso, con i Contratti istituzionali di sviluppo per il Sud stiamo procedendo spediti. Lo stanziamento, ad opera del ministro Lezzi, delle prime fondamentali risorse per il Cis per l’area di Foggia e per il Cis Molise rappresenta un decisivo passo avanti verso la definitiva approvazione della graduatoria dei progetti presentati. Stiamo parlando di risorse che serviranno, insieme alle altre che confluiranno successivamente, a far ripartire territori che presentano ancora tante difficoltà, centinaia di milioni di euro destinati allo sviluppo di intere regioni, al fine di recuperare quel gap infrastrutturale e socio-economico che si trascina da troppo tempo.

Mercoledì si riunirà il Cipe per dare il via libera a questi stanziamenti, previsti dal Fondo sviluppo e coesione. Entro fine mese, di intesa con tutti gli attori locali coinvolti, approveremo l’elenco definitivo dei progetti finanziati per la Capitanata. Confido di poter raggiungere lo stesso obiettivo per il Molise entro fine giugno. Lavoriamo senza sosta, con continue riunioni tecniche, anche per il Cis Basilicata e per quello della provincia di Cagliari, i cui decreti firmerò nelle prossime settimane.

Si tratta di percorsi avviati a inizio anno, in piena sinergia con le Istituzioni e gli stakeholders locali e il prezioso supporto di Invitalia. Nessun progetto calato dall’alto. Io stesso mi sono recato sul posto nelle scorse settimane per sollecitare la presentazione dei progetti. Il Governo in tutte le sue articolazioni e competenze sta lavorando in piena sintonia per realizzare progetti strategici, sostenibili e soprattutto immediatamente cantierabili. Sono iniziative che mi rendono orgoglioso. Con il confronto, la determinazione e la buona volontà stiamo raggiungendo in così pochi mesi traguardi significativi per il rilancio del Sud.” A scriverlo il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.