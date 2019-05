Asm, il direttore generale dr. Joseph Polimeni relatore al convegno nazionale degli Ingegneri Clinici.

Il direttore generale dell’Asm dr. Joseph Polimeni sarà relatore per la sessione magistrale al convegno nazionale dell’Associazione Italiana Ingegneri Clinici che si terrà a Catanzaro, presso l’Università della Magna Grecia, dal 16 al 18 maggio 2019, sul tema del rapporto tra tecnologie e accessibilità, in un ottica di servizi a valore aggiunto. Il Convegno ospiterà anche 14 corsi di formazione su tematiche che vanno dal Codice degli Appalti alle normative Medical Device.

La sessione magistrale si occuperà di “innovazione, sicurezza e sostenibilità, tre prospettive che fanno salute” ed oltre ad Dr. Polimeni avrà come relatori: Eugenio Guglielmelli ( prorettore, università Campus Biomedico) e Giuseppe Lucibello ( direttore generale INAIL). “Per noi – ha precisato Lorenzo Leogrande, presidente nazionale dell’Associazione Ingegneri Clinici – le tecnologie healthcare devono essere abilitanti per un’equità d’accesso e per esiti che conducano ad una salute migliore, diffusa ed universalista, superando le secche di una visione puramente economicistica dei servizi, che non permette di cogliere il valore complessivo dei servizi. Piuttosto il futuro della salute dei cittadini passa attraverso la valutazione concreta degli esiti dei percorsi terapeutici, soprattutto se questi hanno una forte componente tecnologica che permette valutazioni chiare e oggettive. Negli anni scorsi ci siamo interrogati su tanti aspetti emergenti e critici del nostro Servizio Sanitario Nazionale”.

Il direttore dr. Joseph Polimeni ha dichiarato: “confermo il ruolo strategia dell’Ingegneria Clinica per coniugare sostenibilità, economicità e accessibilità alle cure, favorendo l’innovazione per garantire la salute dei cittadini con sempre maggiore efficienza ed efficacia nell’ambito delle diverse procedure ad evidenza pubblica che devono rimanere sempre un obbligo per le pubbliche amministrazioni.”