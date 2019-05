In occasione della nostra Festa Patronale e del 67° Raduno Nazionale dei Bersaglieri che si sta tenendo in questi giorni a Matera, la città di Policoro ospiterà la Fanfara dell’Associazione Nazionale Bersaglieri- Sezione di Palermo. I Bersaglieri sfileranno, con il tipico passo di corsa, sabato 18 maggio alle ore 20 presso piazza Heraclea, per rendere omaggio, con un breve concerto, alla Santa Patrona Maria SS. Del Ponte.

