DELMORO  DAL 17 MAGGIO FUORI L’EP “BALÌA” SU RADIO LASER “DOVE SIAMO FINITI”

DELMORO

DAL 17 MAGGIO FUORI L’EP

“BALÌA”

IL NUOVO ALBUM DEL CANTAUTORE FRIULANO

IN RADIO IL SINGOLO “DOVE SIAMO FINITI”



“BALÌA” è il titolo del nuovo ep di Mattia Del Moro, in arte semplicemente DELMORO, in uscita il 17 maggio per Carosello Records. L’artista si è già fatto notare con i due singoli precedenti,“FILIPPICHE” e “IDIOSINCRASIA”. Ad accompagnare l’uscita di “BALÌA”, il 17 maggio sarà in rotazione radiofonica il singolo “DOVE SIAMO FINITI”.

Delmoro presenterà per la prima volta dal vivo i brani del nuovo album al MIAMI il 26 maggio.

Interamente prodotto assieme a Matteo Cantaluppi (Thegiornalisti, Dimartino, Canova, Le Vibrazioni), “BALÌA” vede Delmoro rinforzare ulteriormente il suo suono e la sua struttura compositiva, profondamente influenzati dalla tradizione della canzone italiana,dagli anni ’60 ai ’90, ma al contempo colorati con dei toni caldi, sospesi tra italo-disco e balearic. Architetto prestato al mondo della musica, quello di Delmoro si conferma un pop fatto di geometrie complesse, sospese tra il moderno e il contemporaneo.

A proposito di questi nuovi brani e della scelta del titolo Delmoro spiega:

“Quando una parola sembra non solo racchiudere perfettamente un momento della mia vita, ma pure quello che mi sta intorno, non riesco a smettere di usarla, ed i motivi che mi spingono a farlo si moltiplicano man mano, costituendosi in una sorta di “zeitgeist” personale, e forse non solo personale.

Balìa è prima di tutto un suono, che spinge la mia mente verso territori esotici, quasi di fuga, per poi riportarmi coi suoi significati nel qui ed ora, in una situazione dominata da una generale confusione, da crisi dei poteri forti, ma anche da preoccupanti ritorni vestiti da novità. Perché i significati di balìa hanno in ogni caso a che fare col potere, ed in questo periodo storico in cui sento una forte forza di cambiamento, sento però anche che siamo e forse sempre saremo in balìa di qualcosa, ora più che mai credo in balìa soprattutto di noi stessi”.

Nato in un piccolo paese della Carnia, Delmoro è cresciuto viaggiando e muovendosi per l’Europa, partendo da Venezia, dove si laurea in architettura, passando poi per Portogallo, Danimarca e Inghilterra, assorbendo così ritmi e caratteri diversificati che ne hanno amplificato la profondità di linguaggio. Il suo disco d’esordio, “Il Primo Viaggio” è un concept album su amore, autodeterminazione e crescita che ha già raccolto ottimi feedback all’uscita, accolto dalla critica specializzata come tra i migliori esordi del 2018.”Balìa” è il suo ultimo lavoro, con cui ufficializza l’ingresso nel roster di Carosello Records.