AL e Prefettura di Potenza rinsaldano la collaborazione

Si è svolto ieri mattina al Palazzo del Governo in piazza Mario Pagano, l’incontro tra il Prefetto di Potenza, Annunziato Vardè, e l’amministratore unico di Acquedotto Lucano, Giandomenico Marchese.

Nel corso della riunione il prefetto ha voluto conoscere l’organizzazione del sistema idrico integrato in Basilicata e le attività svolte da Acquedotto Lucano per rendere efficiente il servizio. L’amministratore unico Marchese si è soffermato, tra l’altro, su alcune delle azioni messe in campo sia per superare le criticità del sistema legate alla complessità delle caratteristiche geomorfologiche del territorio lucano, sia per adeguare la gestione del servizio alle prescrizioni dettate dalla normativa di settore che è in continua evoluzione.

Durante l’incontro, inoltre, è stato ripreso il tema legato al fenomeno della morosità che costituisce un obiettivo strategico del gestore, rispetto al quale le azioni promosse stanno iniziando a produrre buoni risultati.

Si è trattato di un incontro utile a rinsaldare la collaborazione e l’impegno sinergico tra il rappresentante del Governo e la società che gestisce il servizio idrico integrato in Basilicata. Il Prefetto Vardè ha valutato positivamente le strategie di Acquedotto Lucano ed ha manifestato la disponibilità ad ogni azione di concreta collaborazione che possa contribuire al raggiungimento dell’interesse collettivo.