A Moliterno incontro oggi su Piano di assestamento forestale

“I Comuni di Moliterno e Sarconi colgono l’occasione prevista dal Bando regionale Misura 16 – Sottomisura 16.8 del PSR 2014/2020 “Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equipollenti”, per la redazione del proprio Piano di Assestamento Forestale o di Gestione forestale.

Finalità del bando sono la concessione di contributi al 100% per il sostegno all’elaborazione e/o alla revisione di Piani di Gestione Forestale con lo scopo di sviluppare , ottimizzare e pianificare le molteplici funzioni del bosco in termini di biodiversità, funzioni ecologiche, economiche e sociali”.

Lo rende noto un comunicato stampa diffuso dal Comune di Moliterno.

Sul tema si svolgerà un incontro informativo e divulgativo oggi alle 18,30 nella Biblioteca comunale di Moliterno.

