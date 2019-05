Scomparsa Franco Stella, il cordoglio del Sindaco di Matera

Il Sindaco di Matera, Raffaello De Ruggieri, esprime il suo cordoglio per la scomparsa dello storico direttore dell’Associazione piccole e medie industrie del Materano, Franco Stella.

“Il suo impegno per la crescita economica, sociale e politica del territorio è stato costante. Franco Stella è stato, per oltre 40 anni, non soltanto un punto di riferimento per gli imprenditori ma un catalizzatore di proposte e di progetti destinati ad incidere nella realtà della città. Con lui scompare una figura di grande valore. Restano le sue battaglie sempre audaci e sempre stimolanti”.