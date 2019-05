Sanita’: L’ intervista al neo Assessore Regionale, Rocco Leone

Procedure orientate alla massima trasparenza negli affidamenti di diretta competenza delle aziende sanitarie, anche nei casi di importi sotto soglia attraverso il ricorso al Mercato elettronico della Pubblica amministrazione.

È la sintesi della lettera inviata questa mattina dal neoassessore alla Sanità e alle Politiche per la persona, Rocco Leone, ai vertici delle Aziende sanitarie lucane.

“Quello di oggi – ha commentato Leone – rappresenta il mio primo atto ufficiale da componente del governo regionale e presto ne seguiranno altri che andranno nella stessa direzione. Come ho già avuto modo di chiarire nel corso della prima seduta del Consiglio regionale, la pratica degli affidamenti diretti ha creato profondi squilibri di mercato, sottraendo risorse economiche che potevano essere impiegate per rafforzare il comparto sanitario e garantire più servizi ai cittadini, anche in quelle aree territoriali trascurate dalle giunte di centrosinistra. I risparmi che riusciremo ad assicurare mediante la trasparenza amministrativa – ha aggiunto – verranno investiti per rafforzare la medicina territoriale e le strutture ospedaliere, in modo da ridurre le ospedalizzazioni improprie e soprattutto i viaggi della speranza di tanti pazienti lucani”.