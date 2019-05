Rapone Capitale Europea della Cultura per un giorno

Rapone, uno splendido borgo in provincia di Potenza, adagiato sul colle che domina l’incantata valle di Vitalba, noto per essere il Paese delle Fiabe, quelle storie della tradizione popolare locale che possono essere rivissute in un percorso lungo i sentieri del Paese e attraverso la multimedialità del Museo Multimediale “CERA una volta” – (Centro di Educazione Rurale e Ambientale).

Sabato 18 maggio, dalle prime ore pomeridiane sino a tarda sera, il Borgo si barderà a festa per accogliere visitatori e turisti provenienti da ogni dove, durante la giornata tanti attori in costume daranno vita alle favole più belle di tutti i tempi, rappresentate nel corso dello spettacolo teatrale diffuso “L’incanto dei Cunti e il Gran Ballo delle Fiabe” che s’ispira al libro di Giovan Battista Basile, noto favolista e letterato, “Lo Cunto de li Cunti”.

Una giornata, piena di meraviglie, effetti speciali, sorprese, fantasia strabilierà adulti, ragazzi e bambini, facendo vivere a tutti l’emozione di entrare nella fiaba tra i fascinosi vicoli e le accoglienti piazzette di Rapone.

Il Turista/visitatore, già dal sabato mattina potrà godersi la visita al Paese, al Percorso e al museo delle Fiabe, dalle ore 14:00 inizieranno gli spettacoli teatrali diffusi che termineranno con il Gran Ballo delle Fiabe come nei racconti più belli.

Questo il Fantastico Programma:

dalle 14:00 alle 23:00 Intrattenimento con i Personaggi delle Fiabe:

La Bella e la Bestia, Biancaneve, Cenerentola e il Principe, Rapunzel, Capitan Uncino, Peter Pan e Spugna, Anna e Elsa di Frozen, Hansel & Gretel e la Strega, Alice, il Cappellaio Matto, Bianconiglio e la Regina di Cuori, Aurora, Malefica, il Principe Azzurro e il Corvo, Geppetto e Pinocchio, Merlino, Robin Hood e gli Arcieri “Compagnia d’Arme Castrum Naumanni”

alle 14:00, 16:30 e 19:00 repliche di “ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE”

con Alice, il Cappellaio Matto, Bianconiglio e la Regina di Cuori

Durata circa 25 min. Tra una replica e l’altra, i Personaggi di “Alice nel Paese delle Meraviglie” interagiranno con i visitatori e poseranno con loro per le foto/selfie

dalle 14:00 alle 20:00 DIMOSTRAZIONI DI TIRO CON L’ARCO

a cura dell’Associazione Arcieri “Compagnia d’Arme Castrum Naumanni”

alle 15:00, 17:30, 20:00 repliche di “BABY DANCE CON ANNE & ELSA DI FROZEN”

Durata circa 25 min. Tra una replica e l’altra, Anne & Elsa interagiranno con i visitatori e poseranno con loro per le foto/selfie

alle 15:30, 18:30, 20:00 repliche di “LA BELLA ADDORMENTATA NEL BOSCO”

con Aurora, Malefica, il Principe e Corvo

Durata circa 25 min. Tra una replica e l’altra, i Personaggi di “La Bella addormentata nel bosco” interagiranno con i visitatori e poseranno con loro per le foto/selfie

dalle 21:00 alle 23:00 “IL GRAN BALLO DELLE FIABE” con il lancio finale delle lanterne

I visitatori potranno pernottare dalla sera prima, nelle strutture ricettive del paese oppure in area camper, così da poter visitare, l’indomani, il percorso delle fiabe, il museo multimediale “Cera..una volta”, il bosco attrezzato con il parco avventura ed i percorsi didattici.

E’ attivo il servizio navetta, da Matera a Rapone Capitale della Cultura per un giorno, sul sito: www.materaevents.it .

L’Amministrazione Comunale e i Raponesi vi aspettano, per vivere insieme emozioni indimenticabili!