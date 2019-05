Matera: Il cordoglio per la morte di Franco Stella

Si è spento all’alba, dopo aver combattuto con una terribile malattia, Franco Stella, storico direttore di Confapi Matera. Franco Stella è stato per circa 40 anni direttore della sede di Matera della Confederazione italiana della piccola e media industria (Confapi), e consigliere comunale per la Democrazia Cristiana al comune di Matera dal 1984 al 1994. Nel 2009 è stato eletto presidente della Provincia di Matera a capo di una coalizione di centrosinistra, carica che ha ricoperto fino al 2014. Di seguito il comunicato di Luca Braia, Consigliere regionale di Aventi Basilicata:

Infaticabile, attento, attivo, coinvolgente e pragmatico. Da sempre vicino al mondo della piccola e media impresa, Franco é stato un vero e insostituibile punto di riferimento anche per la politica e per le Istituzioni, ad ogni livello, di questa nostra regione.

Mancherà a tutti, anche a coloro che a volte non hanno condiviso, come me, le sue iniziative e i suoi pensieri ma ne hanno riconosciuto sempre le indiscusse qualità imprenditoriali, umane e professionali che hanno fatto di lui una persona e un personaggio pubblico che rimarrà per sempre nei nostri pensieri, perché capace di essere protagonista, nel tempo, tra le imprese lucane e materane in particolare, della difesa dei loro diritti.

Ritengo, da suo concittadino, da imprenditore che per due anni ha coordinato i giovani imprenditori della CONFAPI, associazione che Franco Stella ha creato, fatto crescere e diretto da sempre, e da rappresentante delle istituzioni, che la città prima e la provincia e la regione tutta, debbano molto a un riferimento importante che ha lavorato tutta la sua vita per far sviluppare la sua associazione a servizio delle piccola e media impresa di Basilicata.

Franco Stella ha messo sempre a disposizione della nostra collettività il suo entusiasmo, la sua determinazione, la sua esperienza, la grande competenza, un impegno straordinario sempre mirato alla promozione delle aziende e dello sviluppo economico e sociale del territorio.

Alla famiglia, alla quale ci lega un affetto personale e familiare, esprimo il mio vero e sincero cordoglio per questa perdita che rattrista e addolora ognuno di noi.