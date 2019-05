Lutto in Confapi Matera

“Questo è il comunicato stampa che mai avremmo voluto scrivere. Questa è la notizia che mai avremmo voluto dare.

All’alba di oggi, nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, è venuto a mancare il nostro Direttore, Franco Stella.

La malattia, tanto breve quanto violenta, ha portato via un punto di riferimento delle Piccole e Medie Imprese, non solo in Basilicata ma anche a livello nazionale.

Noi non lo dimenticheremo e gli saremo per sempre riconoscenti, per quello che ha rappresentato per il sistema imprenditoriale, per l’Associazione e anche per noi.

Franco Stella, 64 anni, è stato per 40 anni Direttore di Confapi Matera, Associazione che ha fatto crescere e diventare un modello di efficienza, ma soprattutto di indipendenza e autonomia nel variegato panorama istituzionale, riferimento imprescindibile di centinaia di imprese, unanimemente rispettata da tutti.

Tantissimi gli incarichi ricoperti nella sua lunga carriera, troppi per elencarli tutti. Nel 1990 ha fondato l’Edilcassa Regionale di Basilicata, ente mutualistico paritetico dell’edilizia. È stato vice presidente nazionale dell’Aniem, la categoria delle imprese edili di Confapi; componente dell’assemblea del FAPI, il Fondo interprofessionale delle Pmi per la formazione continua dei lavoratori; consigliere della Camera di Commercio della Basilicata; componente della Consulta del Mezzogiorno del CNEL; ha ricoperto diversi incarichi in seno alla Confapi nazionale; è stato componente del cda del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera, presidente della Provincia di Matera, consigliere comunale di Matera.

La salma sarà vegliata presso la sala del commiato “Asfodelo” in via Passarelli n. 34 a Matera a partire dalle ore 16,00 di oggi sino alle ore 12,30 di domani, quando sarà condotta in corteo presso la Chiesa di Cristo Re con breve sosta in piazza Mulino, sede di Confapi Matera.

Le esequie si svolgeranno domani, martedì 14 maggio 2019, alle ore 15,30 presso la Chiesa di Cristo Re in via Gramsci n. 11 a Matera.

Nella giornata di domani gli uffici dell’Associazione rimarranno chiusi.

Per volere della famiglia chi vorrà potrà effettuare, in sua memoria, donazioni all’AIL – Associazione Italiana Leucemie, sede di Matera.”

Confapi Matera