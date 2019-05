“La regione intervenga per tutelare i dipendenti dell’autolinee Liscio”

Nel condividere l’appello della FIT CISL si chiede l’urgente intervento degli assessori regionali Cupparo e Merra affinchè si ponga fine ad una situazione che sta mettendo in ginocchio centinaia di autisti della società Liscio e le loro famiglie.

Il mancato pagamento di tre mensilità provoca seri turbamenti e enormi difficoltà nell’affrontare la vita quotidiana.

Il nuovo governo regionale si faccia carico della vertenza e dimostri discontinuità rispetto al passato.

Siamo pronti a scendere in piazza insieme alle famiglie per chiedere l’intervento del Prefetto nel caso in cui non si intervenga celermente.

La dignità dei lavoratori e delle loro famiglie non puo’ e non deve essere calpestata.

Il coordinatore provinciale di Sinistra Italiana

Correlati