Coldiretti: Evento meteorico di portata Eccezionale nel metapontino

Un evento meteorico di portata eccezionale si è abbattuto nel pomeriggio di ieri Metapontino interessando una fascia che attraversa l’intera piana e le aree più interne. Maggiormente colpite le zone di Marconia e Borgo Casinello, ma importanti sono stati i fenomeni in agro di Metaponto, Bernalda, Montalbano e Tursi. E’ impossibile fare la conta dei danni a poche ore da questo evento meteorico di portata eccezionale con bombe d’acqua, venti fortissimi e gradinate. Nelle zone interessate la produzione di drupacee potrebbe essere quasi completamente compromessa. “Il fenomeno è stato di una tale portata – fa sapere il presidente provinciale di Matera della Coldiretti, Gianfranco Romano – che in alcune zone ci sono stati danni importantissimi anche agli agrumi in fase di fioritura, peraltro già visibili, cosa che denota la violenza delle precipitazioni.

Nelle prossime ore potremo valutare con maggiore precisione gli effetti di questo evento e fare un primo bilancio generale. Contestualmente, però, va colta la gravità del fenomeno che va ad aggravare la già allarmante situazione della produzione ortofrutticola del Metapontino, mettendo a dura prova le imprese agricole e generando incertezza nei produttori. Siamo di fronte alle evidenti conseguenze dei cambiamenti climatici dove l’eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai la norma, con una tendenza alla tropicalizzazione che – conclude Romano – si manifesta con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo, con sbalzi termici significativi che compromettono le coltivazioni nei campi con costi notevolissimi, tra perdite della produzione agricola e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne”.