Cerimonia di consegna: Un defibrillatore per la Galleria Nazionale della Puglia

Giovedì 16 maggio alle ore 17:30 avrà luogo la cerimonia di consegna del defibrillatore di cui si dota la Galleria Nazionale della Puglia e che viene donato al museo grazie alla mobilitazione della comunità e delle associazioni bitontine coinvolte, la FIDAPA BPW ITALY Sezione di Bitonto e l’Associazione Amici del Cuore. Queste ultime hanno accolto con entusiasmo il progetto fortemente voluto dalla Direzione, teso a sensibilizzare la cittadinanza sull’opportunità di disporre di uno strumento essenziale per salvare la vita in un luogo pubblico, ampiamente frequentato da visitatori e turisti. In caso di necessità, il piano di cardio-protezione prevede l’intervento immediato

del personale, appositamente addestrato con corso di esecutore BLSD (Basic Life Support Defibrillation) rilasciato da I.R.C. Comunità (Italian Resuscitation Council), che utilizzerà il defibrillatore in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. Le patologie cardiovascolari sono al primo posto come causa di mortalità e hanno una incidenza e un andamento più subdolo nelle donne.

In occasione della cerimonia interverranno la dott.ssa Nuccia Barbone Pugliese, Direttore della Galleria Nazionale della Puglia; il dott. Michele Abaticchio, Sindaco di Bitonto; il dott. Rocco Mangini, Assessore Marketing Territoriale; il dott. Pasquale Caldarola, Direttore del reparto di cardiologia dell’Ospedale San Paolo di Bari; la dott.ssa Mariella Pastoressa, Presidente FIDAPA BPW ITALY Sezione di Bitonto; Andrea Ricci, Presidente dell’Associazione Amici del cuore.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti