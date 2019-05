Casa delle tecnologie emergenti, il Sindaco de Ruggieri esprime apprezzamento per l’impegno del Ministro Di Maio

Il Sindaco di Matera, Raffaello de Ruggieri, esprime soddisfazione per la conferma da parte del Ministro per lo Sviluppo economico, Luigi Di Maio, dell’investimento di 15 milioni per la realizzazione a Matera della “casa delle tecnologie emergenti”.

“L’investimento – sottolinea il Sindaco – ci consente di ampliare le possibilità di fare di Matera un centro nevralgico per l’innovazione e per le nuove tecnologie. Siamo fermamente convinti che l’autonomia economica del Sud passi attraverso il legame stretto tra identità e tecnica.

Il nascente hub di San Rocco, insieme alla Casa delle tecnologie rappresentino un tassello determinante per caratterizzare il futuro produttivo e occupazionale della città e del suo territorio. Ringraziamo per questo il Governo che, sotto l’impulso della parlamentare materana Mirella Liuzzi, ha lavorato per rendere concreto questo progetto, per l’attenzione mostrata per la Capitale europea della Cultura nell’intento di generare processi virtuosi in grado di creare le condizioni per invertire il fenomeno dell’emigrazione dei nostri giovani permettendo loro di mettere a disposizione della loro città le competenze acquisite nel loro percorso di formazione universitaria e lavorativa”.