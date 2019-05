Attività produttive, l’assessore Cupparo già al lavoro

Per una prima conoscenza diretta del Dipartimento, l’assessore regionale alle Attività Produttive, Lavoro, Formazione, Sport, Francesco Cupparo ha incontrato stamani il dirigente generale del Dipartimento Donato Viggiano e il personale degli uffici. “In questa prima fase di avvio del lavoro in un Dipartimento decisamente esposto in prima linea sulle problematiche delle imprese, del mondo del lavoro, dell’istruzione e della formazione, che risentono di situazioni complesse, di crisi locali, regionali, nazionali ed internazionali, ritengo fondamentale – ha detto l’assessore – rendere partecipe tutto il personale di ogni processo di lavoro da attuare. In questa prima giornata di contatto ho voluto pertanto conoscere i dipendenti e il funzionamento degli uffici, trovando personale di capacità e professionalità che intendo valorizzare insieme alle motivazioni di servizio alle nostre comunità. Per mutuare un fortunato modello sportivo – ha continuato Cupparo – penso che lo spirito di squadra sia quello che ci deve ispirare per definire, insieme, un metodo di lavoro, per alcuni aspetti innovativo, quanto più proficuo ed efficace. Come sanno bene i titolari di imprese, i tempi di attuazione dei provvedimenti hanno un valore importante e per questo tra le azioni prioritarie da mettere in campo c’è l’accelerazione delle pratiche di ogni natura. L’ascolto delle problematiche, lo studio e l’approfondimento, il confronto – ha aggiunto l’assessore – sono parte integrante del metodo di lavoro che intendo affermare nel Dipartimento”.

