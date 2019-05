Assessore Rosa avvia la sua attività

L’assessore all’ambiente ed energia Gianni Rosa si è presentato, questa mattina, ai dipendenti del Dipartimento ed al Direttore Carmen Santoro.

L’assessore Rosa ha già calendarizzato, per questa settimana, una serie di incontri tematici con i dirigenti e il personale dei singoli uffici.

Rosa ha inoltre avuto un incontro ed un proficuo scambio di idee con l’assessore uscente Francesco Pietrantuono. Con lo stesso ha affrontato tutte le problematiche ambientali tra cui: petrolio, risorse idriche, pianificazione territoriale, dissesto idrogeologico e eolico.

In particolare sono emerse alcune priorità che dovranno essere affrontate per raggiungere gli obbiettivi di trasparenza ed efficienza che faranno da guida per l’assessorato di Rosa.

La prima cosa da fare – ha affermato Rosa – “è recuperare la fiducia dei cittadini nelle Istituzioni e questo sarà possibile solo attraverso il rispetto delle regole e delle leggi”.