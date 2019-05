Campomaggiore: a causa di un guasto improvviso, l’erogazione idrica sarà sospesa nell’intero abitato a partire dalle ore 10:30 circa fino alle ore 12:30 di oggi, salvo imprevisti.

Ripacandida: a causa di un guasto improvviso, è in corso al sospensione dell’erogazione idrica in via Umberto I° e vie limitrofe. Il ripristino è previsto al termine dei lavori di riparazione.