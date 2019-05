MAJOR LAZER: “Can’t Take It From Me” feat. Skip Marley – nuovo singolo su Radio Laser

I Major Lazer ritornano con un nuovo brano pubblicato oggi su Because Music via Caroline International.

“Can’t Take It From Me” featuring Skip Marley (Ndr: nipote del buon Bob) vede il ritorno della band alle loro influenze Caraibiche e segna la ricomparsa dell’immagine iconica del gruppo.

La leggenda di Major Lazer comincia nel 2008 quando il famigerato commando giamaicano che perse il braccio nella guerra zombie segreta, emerge con un laser sperimentale al posto dell’arto sotto la copertura di un proprietario del night club dancehall di Trinidad. Arruola gli alleati di lunga data Diplo e Switch per produrre il suo primo LP – una collezione di hit dancehall futuristiche che avrebbero protetto il mondo dalle forze oscure del male che vivono appena sotto la superficie della società civile.

Nel 2009 Guns Don’t Kill People…Lazers Do viene pubblicato e Major Lazer trionfa nella sua missione di liberare il mondo dalle forze maligne che ci circondano.

Nel 2013 Switch lascia il gruppo per dedicarsi a progetti solisti, mentre Major Lazer e Diplo, a cui si sono uniti i compagni Walshy Fire e il trinidadiano Jillionaire continuano la loro missione, cercando di portare la pace nel mondo con il secondo album in studio Free The Universe. Durante la missione Major Lazer si imbatte e sconfigge moltissimi nemici, tra cui General Rubbish, Blockhead, Spooky Dookie e Zombies.

Ma il suo lavoro non è affatto finito. Nel 2015, ci siamo trovati tutti in grave pericolo, così Major Lazer è tornato con Peace Is The Mission. Per il terzo album, Major Lazer coinvolge gli amici musicisti di tutto il mondo, per provare ad accorciare le distanze fra persone diverse proprio attraverso la musica. Il collettivo continua a diffondere il suo messaggio e raggiunge miliardi di persone grazie ai numerosi tour mondiali. Portando la loro musica e facendo ballare tutto il mondo, i Major Lazer sono riusciti ad unire le masse e a portare a termine la loro missione di pace.

La hit mondiale “Lean On” con DJ Snake e MØ è una delle canzoni più famose di sempre. “Cold Water” con Justin Bieber e MØ è diventato il secondo brano dei Major Lazer a superare un miliardo di streaming, mentre “Light It Up” continua ad essere un pilastro nelle sale da ballo di tutto il mondo.

“Can’t Take It From Me”, che vede la collaborazione di Skip Marley, segna il ritorno dall’aldilà del personaggio Major Lazer (ideato da Ferry Guow). Major Lazer ha trovato l’illuminazione e ha abbandonato la sua forma fisica.

Alla guida dei Major Lazer troviamo la superstar globale Diplo. Produttore tra i più richiesti nel mondo pop, Diplo ha lavorato con Beyonce, Madonna, Robyn, M.I.A. e molti altri. Ha da poco svelato un nuovo progetto country, Thomas Wesley, e il primo brano “So Long”, con la collaborazione della star di Nashville Cam e un’esibizione al Steagecoach. Ulteriori pubblicazioni recenti sono Higher Gorund EP con il suo deep house e il debutto di un nuovo spettacolo al Coachella, e Europa EP per il quale Diplo ha selezionato una serie di artisti europei emergenti. Diplo sta inoltre collaborando con il supergruppo psichedelico LSD con Sia e Labirinth, con il quale hanno raggiunto più di un milione di streaming, e con il progetto house vincitore di un Grammy Silk Citycon Mark Ronson. Con all’attivo tre album, i Major Lazer continuano a girare il mondo, accorciando le distanze tra persone diverse attraverso la musica.