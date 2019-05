Domenica finale play off tra Atletico Montalbano ed Elettra Marconia

È la vigilia della finale playoff tra Atletico Montalbano ed Elettra Marconia, match che metterà in palio l’accesso diretto al campionato di Promozione. Dopo il Tursi, infatti, la sfida tutta materana in programma al “Dellorusso” di Montalbano Jonico premierà la seconda squadra del girone B pronta ad accedere al secondo campionato regionale.

A Marconia c’è grande fermento in vista di una sfida da vincere a tutti i costi: nella finalissima, infatti, i biancazzurri di mister Lerose avranno a disposizione due risultati su tre, mentre l’Elettra è condannata a vincere per raggiungere la Promozione. Previsti duecento tifosi rossoblu pronti a sostenere la squadra nell’ultima e più importante trasferta di un campionato lungo e ricco di soddisfazioni per l’Elettra di mister D’Onofrio che, da matricola, ha saputo condurre un campionato sempre in zona playoff, vincendo con pieni meriti la semifinale di Bernalda e giocandosi ora le chance promozione.

“È stato un campionato davvero entusiasmante, con un crescendo di emozioni grazie alle ottime prestazioni della squadra – spiega il presidente rossoblù Salvatore Borraccia – I ragazzi, dopo un avvio incerto, hanno saputo macinare sul campo i punti necessari per vivere un campionato di vertice e, già nella sfida di sette giorni fa contro il Bernalda, hanno dimostrato tutto il loro valore al cospetto di una squadra esperta e ben organizzata. Domenica a Montalbano sono certo che la squadra non si tirerà indietro, anche perché al suo fianco avrà duecento tifosi pronti a lottare insieme per condurre in porto un obiettivo ambizioso e che premierebbe gli sforzi di società, giocatori e supporter. Di fronte avremo un’ottima squadra, ben allenata e strutturata, che ha dimostrato la sua forza nel corso della stagione: sarà una grande partita, con una cornice di pubblico fortunatamente più consona ad una finale, rispetto alle iniziali duecento presenze previste. Di questo non posso non ringraziare la società dell’Atletico Montalbano, l’Amministrazione Comunale e le Forze dell’Ordine per aver accolto le nostre educate sollecitazioni ad ampliare il numero di spettatori, così da far vivere alle due comunità un appuntamento sportivo di grande spessore, nel pieno rispetto delle regole di civiltà e sportività che caratterizzano entrambe le tifoserie. Un ringraziamento particolare alla LND Basilicata che, nonostante non avesse competenza specifica sull’evento, si è prodigata per renderlo fruibile ad un maggior numero di tifosi. Ora la parola passa al campo e sono certo che sapremo interpretare al meglio la partita, con tutti gli effettivi a disposizione e con la grande voglia di scrivere pagine importanti nella storia del calcio marconese. L’invito è quello di vivere questa nuova giornata sportiva nel miglior modo possibile, trasformandola in una festa per tutti e mantenendo comportamenti corretti per l’intero arco della partita. I nostri tifosi saranno tanti e la squadra cercherà di regalare a questa comunità un’altra soddisfazione: lo sport è in grado di trasmettere tanto ad un popolo e noi speriamo di contribuire a creare un nuovo entusiasmo nella gente di Marconia che, attraverso la squadra di calcio, sta riscoprendo un legame profondo con la propria terra e con la propria città”.

La sfida, in programma alle ore 16:30, sarà diretta da Antonio Cecchi della sezione di Moliterno.