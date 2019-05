Chi sono gli assessori della Giunta regionale

Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha nominato gli assessori e ha conferito le deleghe.

Francesco Fanelli è vicepresidente ed assessore alle Politiche agricole e forestali; Francesco Cupparo è assessore alle Attività produttive, al Lavoro, alla Formazione e allo Sport; Rocco Luigi Leone è assessore alla Salute e alle Politiche sociali; Donatella Merra è assessore alle Infrastrutture e Mobilità; Gianni Rosa è assessore all’Ambiente e all’Energia.

• Francesco Fanelli – Nato a Potenza, laureato in Giurisprudenza, con Master in Management, diritto ed economia dello sport, svolge la professione di avvocato. consigliere comunale di Potenza dal 2009, ha ricoperto la carica di vice presidente del Consiglio comunale del capoluogo di regione dal 2014 a oggi. E’ stato eletto consigliere regionale nelle ultime consultazioni.

• Rocco Luigi Leone – Nato a Montescaglioso, vive a Policoro. Pediatra, svolge l’attività medica nel comune jonico. Ha partecipato al progetto internazionale sviluppato nell’area della cardiologia pediatrica in Albania e ha maturato esperienza di volontariato internazionale con la Caritas italiana. Nel 2009, durante l’amministrazione di centrodestra ha ottenuto la carica di vicesindaco. Dal 2012 al 2017 ha ricoperto la carica di sindaco di Policoro e contestualmente è stato vicepresidente Anci Basilicata. E’ stato eletto consigliere regionale nelle ultime consultazioni.

• Francesco Cupparo – Nato a Francavilla sul Sinni, dove vive. Titolare e amministratore di un’azienda operante nel settore della prefabbricazione stradale fino al dicembre 2018, è stato consigliere al Comune di Francavilla sul Sinni dal 1997 al 2006, sindaco dello stesso Comune dal 2011 al 2019 e sindaco referente per la redazione della strategia dell’area interna (Mercure-Alto Sinni-Val Sarmento) dal 2015 al 2019. E’ stato eletto consigliere regionale nelle ultime consultazioni.

• Donatella Merra – Nata a Melfi, risiede a Lavello. Architetto, laureata al Politecnico di Bari, svolge la libera professione. Collabora con vari studi tecnici, delle Province di Foggia e di Potenza. Candidata, nel 2018, in una lista civica nel Comune di Lavello. E’ stata eletta consigliera regionale nelle ultime consultazioni.

• Gianni Rosa – Nato a Potenza, residente ad Avigliano. Commercialista di professione, dal 2001 al 2005 è stato consigliere comunale di Avigliano, dal 2005 al 2009 consigliere alla Provincia di Potenza (capogruppo di Alleanza nazionale); dal 2007 al 2009 presidente provinciale di Potenza di Alleanza nazionale, dal 2009 vice coordinatore regionale del Popolo della Libertà. Dal 2010 al 2018 ha ricoperto la carica di consigliere regionale della Basilicata, eletto nelle liste del Centrodestra. Nell’ultima legislatura è stato capogruppo e segretario regionale di Fratelli d’Italia.

