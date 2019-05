Trebisacce: Due eventi in favore dell’ambiente

Come la recente conquista della sesta Bandiera Blu conferma, il Comune di Trebisacce ha posto un’attenta politica ambientale al centro delle proprie iniziative e ha voluto sempre offrire sostegno e collaborazione a tutte le realtà locali che hanno deciso di impegnarsi e d’operare per la cura dell’ambiente.

In tale contesto si vanno ad inserire le due iniziative che sabato 11 e 18 maggio avranno luogo nella città di Trebisacce.

Sabato 11 maggio verrà celebrata la Giornata Cittadina dell’Ambiente, organizzata dall’I.T.S. Filangieri di Trebisacce, in collaborazione e col patrocinio dell’Amministraione comunale di Trebiascce.

L’evento di sensibilizzazione ambientale vedrà gli studenti dell’I.T.S. realizzare una serie di iniziative legate alla comunicazione, che andranno a mettere in evidenza il lavoro di tutela ambientale e cura del territorio posto in essere dalla ditta titolare del servizio di raccolta differenziata del Comune di Trebisacce.

Il lavoro di bonifica ambientale di alcune zone di Trebisacce sarà dunque valorizzato da una comunicazione moderna ed efficacia, diretta a colpire l’immaginario e la coscienza di coloro che non rispettano l’ambiente.

Sempre sabato 11 maggio, e poi di nuovo sabato 18, anche il Gruppo Agesci-Scout Clan “Don Cosimo Massafra” Trebisacce 2, sempre con il patrocinio del Comune di Trebisacce, metterà in campo un’iniziativa di cura e sensibilizzazione ambientale, sia attraverso un’azione di pulizia di alcuni punti del territorio, sia con l’affissione di cartelli finalizzati ad indurre una riflessione nella comunità. Il tutto nell’ottica tramandata dal fondatore del movimento Scout, Sir Robert Baden-Powell, che raccomandava sempre di “Rendere il mondo un po’ migliore di come l’abbiamo trovato”.

Il delegato all’ambiente Franz Apolito, nel congratularsi per le splendide iniziative annunciate ha sottolineato: “L’Amministrazione comunale sosterrà sempre iniziative che pongono la cura dell’ambiente al centro di una riflessione condivisa, tanto più quando partono dal mondo della scuola e dell’associazionismo. Trebisacce è una città fiera della propria educazione ambientale. Dobbiamo lavorare in concerto con tutte le realtà cittadine per sensibilizzare chi ancora non ha colto l’importanza del prendersi cura del luogo che chiamiamo casa

Trebisacce è di tutti: dobbiamo salvaguardarla e renderla sempre più bella. Il nostro compito è anche quello di educare e sensibilizzare i cittadini per la sicurezza e tutela del bene pubblico”.