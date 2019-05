Ginosa: Tbm problemi di elettricità, sindaco al fianco della azienda per risolvere

Lo scorso 8 maggio il Sindaco di Ginosa Vito Parisi si è nuovamente recato presso lo stabilimento TBM per discutere con lavoratori, dirigenza e sigle sindacali delle interruzioni di energia elettrica e delle ripercussioni che queste hanno sul sistema produttivo. La prima riunione risale alle settimane precedenti, quando gli operai palesarono la propria preoccupazione.

Stando a quanto appreso dai rappresentanti di “E-Distribuzione S.p.A.’’, tali criticità sarebbero dovute alle caratteristiche della infrastruttura elettrica sita in Contrada Bosco della Rita, di tipo rurale, e che non può garantire gli standard necessari a causa dei cosiddetti buchi di tensione.

«Non potevamo che rispondere all’appello lanciato dalla proprietà dell’impianto di tessitura, già colpito da un incendio doloso, che ha dovuto far fronte alle spese per il ripristino della linea danneggiata – ha spiegato il Primo Cittadino – nel corso del tavolo, convocato dall’Ente Comunale, sono state individuate delle ipotetiche strade inerenti alla nuova rete con soluzione interrata o aerea non condizionata, quindi, da agenti atmosferici, ora al vaglio. Nell’immediato, però, “E-Distribuzione’’ si è impegnata a provvedere a una manutenzione ordinaria dell’infrastruttura.

Continueremo a rimanere affianco agli operatori economici del territorio come TBM che decidono di continuare a rimanere e a investire qui, cercando di garantire livelli di attrattività sempre maggiori.

L’intento del Comune di Ginosa, è quello di porsi come anello di congiunzione tra tutte le parti in causa e di individuare le soluzioni più idonee».