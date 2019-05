Conferenza permanente finanza pubblica, intervento di Marrese

“Le Province meritano un ruolo di primo piano sulla crescita economica del paese”. Lo ha ribadito il presidente dell’Upi di Basilicata e della Provincia di Matera, Piero Marrese nel suo intervento alla Conferenza permanente per la Finanza Pubblica, tenutasi questo pomeriggio a Roma. Il presidente Marrese ha sottolineato – si legge in un comunicato – come le politiche degli investimenti debbano passare attraverso le Province, auspicando che i decreti “Crescita” e “Sblocca Cantieri”, strumenti legislativi che sta predisponendo il Governo proprio nell’ottica di una svolta del paese dal punto di vista economico, possano valorizzarne il ruolo nell’ambito di una ottimale gestione degli investimenti a livello locale. “Oggi più che mai sono necessari investimenti per le strade, le scuole superiori e i ponti del nostro territorio, e ad oggi purtroppo dobbiamo constatare che nei due decreti non si fa menzione a tali problematiche. È opportuno che si individui una strada comune, che trovi la condivisione di Parlamento e Governo, per restituire alle Province la gestione diretta e indiretta degli investimenti pubblici territoriali”. Sulla questione, nella giornata di domani i rappresentanti dell’Unione delle Province d’Italia saranno ascoltati alla Camera dei Deputati.

