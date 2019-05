Al via la XVI eddella “500 KM DELLA BASILICATA”

Prima gara di regolarità della Basilicata riservata alle auto d’epoca, la “500 km della Basilicata” si presenta, dal 2004, come proposta lucana nel panorama delle grandi manifestazioni dedicate a vetture storiche. L’edizione 2019, la sedicesima, si svolgerà nei giorni 28 – 29 – 30 giugno prossimi. La manifestazione è organizzata dall’associazione Historical Motoring Organization 678 Scuderia di Potenza con Automobile Club Potenza e Aci Storico, con il patrocinio e il supporto di tutti i Comuni e delle Pro Loco Unpli interessate dall’evento. Un intero week end dedicato alla passione per l’automobilismo d’epoca unito alla scoperta di un territorio straordinario come quello lucano, un giorno in più, quindi, e con un tratto in notturna, rispetto alle passate edizioni, per dettagliare maggiormente il percorso in un “costa a costa” che hai il sapore di un’impresa. Il percorso, infatti, si snoderà lungo caratteristiche strade interne della regione, tra tornanti tortuosi, salite, strade polverose e immerse nei boschi, per accrescere la possibilità di mostrare, in particolar modo ai numerosi partecipanti provenienti da altre regioni d’Italia, le bellezze della Basilicata, non solo i paesaggi di cornice tra le diverse tappe, ma i borghi stessi, ricchi di storia, fascino antico e comunità come sempre accoglienti ed entusiaste del passaggio delle insolite e splendide vetture. Circa quaranta le vetture attese per l’edizione del prossimo giugno, tuttavia, considerati il successo delle passate edizioni e l’esperienza che la “500 km della Basilicata” può offrire, le aspettative sono senza dubbio maggiori. Un evento dedicato alle auto storiche, settore che coinvolge migliaia di appassionati in tutta Italia, ma anche occasione di valorizzazione del territorio, valorizzazione tanto paesaggistica quanto sociale, come spiega il presidente dell’associazione Historical Motoring Organization 678 Scuderia, Piergiuseppe Metastasio: “La 500 km della Basilicata si pone da sempre l’obiettivo di unire passione per le automobili d’epoca e scoperta di un territorio straordinario, unico come quello della Basilicata, proponendosi allo stesso tempo come importante attrattore turistico ed evento sportivo. Sono molti, infatti, gli equipaggi di diverse regioni d’Italia che, dopo le passate edizioni, hanno scelto di partecipare nuovamente alla manifestazione, godendo dell’esperienza che questa può offrire in termini di passione comune, amicizia, prospettive turistiche.” Il percorso dell’edizione 2019 si presenta suddiviso in due tappe, nell’arco dei tre giorni previsti:

Prima tappa, venerdì 28 giugno: partenza da Venosa (ore 19.00, Piazza

Castello) e arrivo a Potenza (ore 23.00).

Seconda tappa, sabato 29 giugno: partenza da Potenza (ore 10.00 da piazza

del Sedile) e arrivo a Maratea (ore 19.00).

Domenica 30 giugno: Premiazione a Maratea (mattina).

L’edizione 2019 della “500km della Basilicata”, sarà riservata alle vetture