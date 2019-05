Un cast d’eccezione per il Viva!Festival

Torna nella Valle d’Itria, VIVA, il Valle d’Itria International Music Festival. Inizierà l’1 agosto per concludersi il 4 agosto, con una programmazione no-stop in uno dei territori più affascinanti del Sud Italia. Un cast quest’anno ricco e particolare che renderà la terza edizione del Viva!Festival indimenticabile: Dj lo down loretta brown aka erykah badu , Apparat, Gilles Peterson & Mc General Rubbish ,Yayda G,Jon Hopkins,Todd Terje [ dj ],Priestess ,Yves Tumor ,Bamba Pana & Makaveli ,Deena Abdelwahed ,Juan Wauters ,Li m [ dj ] ,Napoli Segreta ,Nicola Conte,Ninos du Brasil ,Powder ,Carlo Pastore,Ciao.Discoteca italiana ,Dj Arienne ,Funkrimini

Innovazione e tradizione che si uniscono per rendere ancora più’ affascinante un territorio ricco di cultura e di bellezze paesaggistiche ed architettoniche che lo rendono unico.

