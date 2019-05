I RIO DA VENERDÌ 1O MAGGIO SU RADIO LASER CON IL SINGOLO “BUONA VITA”

I RIO

DA VENERDÌ 1O MAGGIO IN RADIO CON IL SINGOLO

“BUONA VITA”

Il brano anticipa l’omonimo album in uscita il 24 maggio

Da venerdì 10 maggio è in radio “BUONA VITA” (Believe Digital/Self), il singolo dei RIO, che anticipa l’uscita dell’omonimo album prevista per il prossimo 24 maggio. “Buona Vita” è un brano nel quale riecheggiano sonorità pop rock, caratteristica principale della band emiliana, rivitalizzate in un mood attuale e coinvolgente. Già dal titolo si intravede un messaggio benaugurale e positivo, diretto e solare come è da sempre il loro repertorio.

«”Buona vita”– affermano I RIO a proposito del nuovo singolo – è un’invocazione alla resilienza, al ricercare quello che c’è di buono nella la vita dando sempre il meglio di sé, anche in questi tempi in cui risulta indubbiamente difficile per molti di noi».

Biografia

I RIO si formano alla fine del 2001 ma l’esordio discografico risale al 2004.

Da quel momento la band hapubblicato 6 album e 1 Best Of da cui complessivamente sono stati estratti più di 20 singoli. Gli ultimi 3 lavori in studio, “Ops”, “Fiori” e “Mediterraneo”, sono balzati in cima alle classifiche di vendita su iTunes. I RIOvantano un’intensissima attività live (circa 650 concerti): nel corso degli anni hanno suonato non solo in Italia, ma anche in Brasile, Messico, Romania, Belgio, Inghilterra e Francia. Vanno inoltre ricordate varie partecipazioni in qualità di head opening act ai concerti di Elisa e Ligabue, compreso il concerto-evento “Campovolo” a Reggio Emilia, di fronte a 180.000 persone. Sono numerosissime le adesioni al fanclub ufficiale “Mariachi Hotel”. ¨La band è composta da Fabio Mora (voce), Fabio ”Bronski” Ferraboschi (basso), Alberto “Paddo” Paderni (batteria) e Gio Stefani (chitarra).