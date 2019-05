Gravina: Venerdì nuova tappa del piano di disinfestazione

Dopo le operazioni effettuate nel mese di Marzo e Aprile, proseguirà Venerdì 10 Maggio l’esecuzione del piano di disinfestazione predisposto per frenare l’invasione di zanzare e altri insetti. In particolare, avrà luogo il primo intervento di dezanzarizzazione, nell’ambito della pianificata campagna di lotta alle anofeli. Sarà interessato l’intero centro urbano, periferie comprese.

La comunicazione è stata formalizzata in mattinata dalla società specializzata incaricata del servizio, il cui personale specializzato entrerà in campo nella serata di Venerdì a partire dalle 23.30, sotto il coordinamento Servizio municipale ambiente.

In caso di pioggia o comunque maltempo, o comunque per esigenze logistiche, il programma potrebbe subire variazioni. Nei prossimi giorni sarà reso noto il calendario delle attività di disinfestazione che saranno svolte nelle settimane a venire. Le operazioni saranno eseguite con l’impiego di due unità mobili, composte da tecnici qualificati e mezzi speciali muniti di turbo-atomizzatori.

A scopo meramente precauzionale,viene consigliato di tenere chiuse porte e finestre delle abitazioni fino ad un’ora dopo la fine dell’intervento; di non lasciare all’aperto animali domestici né cibi; di non esporre all’aperto durante le operazioni indumenti, giocattoli e altro materiale destinato al contatto diretto con le persone: in caso di contatto tra il biocida e questi, si suggerisce di tenerli al sole per almeno 8 ore o di lavarli con acqua e sapone neutro.